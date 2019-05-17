Испанский журналист: Гризманн не смог отказать Месси

Испанский журналист Роберт Гомес рассказал подробности перехода француза Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». По его словам, на решение 28-летнего форварда повлиял лидер каталонцев Лионель Месси.
– Гризманн сказал руководству «Атлетико», что не может сказать «нет» Лионелю Месси, – передает слова Гомеса Daily Express.
Контракт Гризманна с «Атлетиков» рассчитано до июня 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов евро.
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