Испанский журналист: Гризманн не смог отказать Месси - Советский спорт
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17 мая 2019 15:54ФутболКоноплев Александр

Испанский журналист: Гризманн не смог отказать Месси

Месси – самый влиятельный агент мира.

Испанский журналист Роберт Гомес рассказал подробности перехода француза Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону». По его словам, на решение 28-летнего форварда повлиял лидер каталонцев Лионель Месси.

– Гризманн сказал руководству «Атлетико», что не может сказать «нет» Лионелю Месси, – передает слова Гомеса Daily Express.

Контракт Гризманна с «Атлетиков» рассчитано до июня 2023 года. Сумма отступных – 200 миллионов евро.

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