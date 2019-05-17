Икер Касильяс: Объявлю о завершении карьеры, когда наступит нужный момент - Советский спорт
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17 мая 2019 16:03ФутболКоноплев Александр

Икер Касильяс: Объявлю о завершении карьеры, когда наступит нужный момент

20 мая футболисту исполнится 38 лет

Голкипер «Порту» Икер Касильяс не подтвердил и не опроверг слухи о скором завершении карьеры, но высказал желание объявить об этом желание. 1 мая 37-летний вратарь перенес инфаркт на тренировке команды.

– Однажды наступит день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне объявить об этом, когда наступит нужный момент. Пока все спокойно. Вчера меня осмотрел доктор Филипе Маседу. Все очень хорошо – этой замечательной новостью я и хочу поделиться с вами, – написал Касильяс в своем твиттере.

Касильяс – чемпион Европы и мира в составе сборной Испании, трехкратный победитель Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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