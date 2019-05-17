Глушаков не сыграет с «Крыльями Советов» - Советский спорт
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17 мая 2019 16:39ФутболКоноплев Александр

Глушаков не сыграет с «Крыльями Советов»

Самара не увидит Глушакова.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков пропустит матч 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Как сообщает пресс-служба красно-белых, футболист получил травму.

«Сегодня утром, перед вылетом на матч против «Крыльев Советов», красно-белые провели тренировку. В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков. Было принято решение, что он останется в Москве», – написано в твиттере «Спартака».

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» состоится 18 мая в 19.00 мск. За два тура до конца красно-белые занимают четвертое место, отставая от идущего третьим «Краснодара» на четыре очка.

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