Осенью сборная России сможет сыграть на новом стадионе «Динамо» - Советский спорт
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17 мая 2019 17:04Футбол

Осенью сборная России сможет сыграть на новом стадионе «Динамо»

Последний матч на «Динамо» сборная России провела 7 октября 2006 года.

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский сообщил, что на стадионе «Динамо» в Петровском парке сможет пройти один из осенних матчей сборной России.

– Конечно, для нас было бы честью принять у себя игру с участием сборной России. Насколько я знаю, осенью планируется проведение такого матча, такие разговоры ведутся, – цитирует Лунтовского ТАСС.

Первый официальный матч на новой арене состоится 26 мая. В рамках 30-го тура чемпионата России «Динамо» сыграет с тульским «Арсеналом».

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