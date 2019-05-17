Неймар, Алиссон и Коутиньо вошли в состав сборной Бразилии на Кубок Америки - Советский спорт
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17 мая 2019 18:19Футбол

Неймар, Алиссон и Коутиньо вошли в состав сборной Бразилии на Кубок Америки

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился с заявкой национальной команды на Кубок Америки 2019 года.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Кассио;

Защитники: Силва, Маркиньос, Миранда, Милитао, Луис, Сандро, Фагнер, Алвес;

Полузащитники: Каземиру, Аллан, Фернандинью, Артур, Пакета, Эвертон, Коутиньо;

Нападающие: Неймар, Нерес, Фирмину, Жезус, Ришарлисон.

Бразильская команда на групповом этапе турнира сыграет против сборных Боливии, Венесуэлы и Перу.

Добавим, что 46-й розыгрыш Кубка Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии.

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