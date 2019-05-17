Федор Чалов: Если быть реалистами, сейчас цель ЦСКА - Лига Европы - Советский спорт
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17 мая 2019 18:28Футбол

Федор Чалов: Если быть реалистами, сейчас цель ЦСКА - Лига Европы

Нападающим ЦСКА Федор Чалов считает, что шансы команды на попадание в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона крайне малы.

- Мы очень хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас шансы на это крайне малы. Но все равно участие в еврокубках важно для имиджа клуба и для нас самих. Если быть реалистами, сейчас наша цель - Лига Европы. Думаю, что все будет решаться в последнем туре. Мне кажется, концовка будет очень интересной: все могут оступиться, но нам этого делать ни в коем случае нельзя.

Думаю, полная картина будет ясна по окончании сезона, но нельзя забывать, что команда у нас еще очень молодая. Мое мнение — в некоторых матчах, если вспомнить поединки с «Уфой», «Оренбургом», нам не хватало именно опыта, чтобы довести игру до победы. Может быть, в каких-то моментах теряется концентрация. Мы хотим всегда играть в атаку, и тренеры не запрещают нам это, всегда приветствуют. Но есть ситуации, в которых стоит действовать более рационально, с позиции опыта, а нам его не хватает, - рассказал Чалов в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что за два тура до завершения чемпионата ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ и на пять очков отстает от третьего места, дающего право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

В заключительных турах ЦСКА сыграет против «Ахмата» (18 мая) и «Крыльев Советов» (26 мая). Обе встречи армейцы проведут на своем поле.

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