Владимир Быстров: Я действующий футболист, у которого все впереди - Советский спорт
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17 мая 2019 19:06Футбол

Владимир Быстров: Я действующий футболист, у которого все впереди

Экс-игрок сборной России хочет выступать дальше.

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Анжи», «Краснодара» и «Тосно» Владимир Быстров опроверг информацию о завершении карьеры.

– Я не завершал карьеру. Завтра мало ли куда позовут – пойду поиграю. К примеру, друзья во двор зовут – иду, играю. Могу за любой клуб выступать.

– Вы действующий футболист, у которого все впереди?

– Именно так, – сказал Быстров в интервью «Спорт день за днем».

На счету 35-летнего хавбека 300 матчей в чемпионатах России, в которых он забил 43 мяча.

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