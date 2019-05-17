Владимир Быстров: Панов всю жизнь хотел играть за «Спартак», но его не отпустили - Советский спорт
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17 мая 2019 19:45ФутболКоноплев Александр

Владимир Быстров: Панов всю жизнь хотел играть за «Спартак», но его не отпустили

Быстров переживает и за «Зенит», и за «Спартак»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров объяснил, почему известный форвард сине-бело-голубых Александр Панов стал болеть за «Спартак».

– Ну, это его право, слушайте. Панов всю жизнь хотел за «Спартак» играть, его не отпустили, поэтому в такой форме реализовал свои желания. Это его дело, никто не вправе его судить. Все могут кричать, ругать, но это никак не повлияет на его мнение.

И «Зенит», и «Спартак» – часть моей жизни, моей истории. Отдавать предпочтение какому-либо клубу неправильно. И за тот, и за другой играл, отдавал часть себя, сейчас переживаю, – сказал Быстров в интервью «Спорт день за днем».

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