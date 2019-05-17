Головин вошел в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»

«Монако»: Бенальо, Си; Сидибе, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Балло-Туре, Глик, Рагги; Адриэн Силва, Шадли, Фабрегас, Головин, Мартинш, Рони Лопеш, Аолу, Н'Куду; Силла, Фалькао, Винисиус.
Встреча состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Добавим, что за два тура до окончания чемпионата «Монако», имея в активе 33 очка, располагается на 17-й строчке в турнирной таблице лиги 1.
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