«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы - Советский спорт
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17 мая 2019 21:46ФутболКоноплев Александр

«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы

«Млада» стала седьмой в чемпионате и борется за Лигу Европы.

В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. «Млада Болеслав» в гостях уступила «Злину» – 1:3.

В составе проигравших весь матч отыграл российский форвард Николай Комличенко. Также в заявку «Млады» попал защитник Алексей Татаев, но на поле он так и не вышел.

Ответный матч пройдет 24 мая.

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