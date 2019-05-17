«Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы

В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. «Млада Болеслав» в гостях уступила «Злину» – 1:3.
В составе проигравших весь матч отыграл российский форвард Николай Комличенко. Также в заявку «Млады» попал защитник Алексей Татаев, но на поле он так и не вышел.
Ответный матч пройдет 24 мая.
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