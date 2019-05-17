«Спартак» прилетел в Самару без Селихова, Ханни и Глушакова Футболисты «Спартака» прилетели в Самару на матч 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

В составе команды 21 футболист:

вратари — Александр Максименко, Владислав Терешкин и Артем Поплевченков, который сегодня принял участие во встрече молодежного первенства;

защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров;

полузащитники — Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо;

нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Георгий Мелкадзе.

Отмечается, что вратарь Александр Селихов, а также полузащитники Денис Глушаков и Софьян Ханни остались в Москве.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, Селихов еще не набрал оптимальную форму, восстановившись после перелома пальца руки. Глушаков получил сильный ушиб коленного сустава на утренней тренировке, а у Ханни перегружены мышцы бедра.

Добавим, что встреча состоится в субботу, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.