Адриен Силва: «Монако» должен прибавлять, чтобы выбраться из сложившейся ситуации Полузащитник «Монако» Адриен Силва – о предстоящем домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном».

- Мы хорошо начали в январе. У нас был правильный настрой, хорошее качество игры и положительный результат. В последних матчах нам не хватает реализации. Мы должны прибавлять, чтобы выбраться победителями из сложившейся ситуации.

Если бы у нас не получалось ничего во время матчей, то было бы страшно, но ведь мы создаем опасные моменты, нужно только их реализовывать, - приводит слова хавбека пресс-служба «Монако».

Напомним, что встреча состоится в субботу, 18 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.

За два тура до окончания чемпионата «Монако», имея в активе 33 очка, располагается на 17-й строчке в турнирной таблице лиги 1.