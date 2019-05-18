Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21 - Советский спорт
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18 мая 2019 08:57ФутболСпирин Дмитрий

Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21

Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 23 мая.

В качестве одного из стратегических вопросов будет рассмотрено изменение лимита на легионеров и иных регламентных требований к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях начиная с сезона-2020/21.

Кроме того, на заседании обсудят регламенты трех турниров на следующий сезон – ФНЛ, первенства России среди молодежных (U-19) команд и Юношеской лиги (U-17).

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