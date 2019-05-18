Исполком РФС обсудит изменение лимита на легионеров с сезона-2020/21 Стала известна повестка дня очередного заседания исполкома РФС, которое пройдет 23 мая.

В качестве одного из стратегических вопросов будет рассмотрено изменение лимита на легионеров и иных регламентных требований к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях начиная с сезона-2020/21.

Кроме того, на заседании обсудят регламенты трех турниров на следующий сезон – ФНЛ, первенства России среди молодежных (U-19) команд и Юношеской лиги (U-17).