«Спартак» интересуется полузащитником сборной Чехии

К 24-летнему игроку проявляет интерес «Спартак», сообщает Isport.cz. По данным источника, московский клуб уже сделал предложение по игроку.
Соучек играет на позиции центрального полузащитника. Его нынешний контракт со «Славией» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Соучек провел в чемпиоанте Чехии 32 матча, в которых забил 12 мячей.
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