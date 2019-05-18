Федор Чалов: «Ахмат» - команда с характером - Советский спорт
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18 мая 2019 10:58ФутболСпирин Дмитрий

Федор Чалов: «Ахмат» - команда с характером

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ахматом» в рамках 29-го тура чемпионата России.

«В целом об «Ахмате» скажу, что это команда с характером, игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 18 мая и начнется в 16:30 мск.

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