Федор Чалов: «Ахмат» - команда с характером

«В целом об «Ахмате» скажу, что это команда с характером, игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но все-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счет», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Ахмат» пройдет 18 мая и начнется в 16:30 мск.
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