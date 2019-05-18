Дани Алвес хочет продолжить карьеру в АПЛ - Советский спорт
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18 мая 2019 12:27ФутболСпирин Дмитрий

Дани Алвес хочет продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес летом может сменить клуб.

36-летний бразилец пока не принял предложение парижского клуба о продлении контракта. Он хочет поиграть в АПЛ, а его агенты уже работают над поиском вариантов в Англии.

Контракт Алвеса с «ПСЖ» истекает летом. Клуб предложил игроку продлить соглашение на один год. Сам Алвес настивает на двухлетнем соглашении.

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