Дани Алвес хочет продолжить карьеру в АПЛ Защитник «ПСЖ» Дани Алвес летом может сменить клуб.

36-летний бразилец пока не принял предложение парижского клуба о продлении контракта. Он хочет поиграть в АПЛ, а его агенты уже работают над поиском вариантов в Англии.

Контракт Алвеса с «ПСЖ» истекает летом. Клуб предложил игроку продлить соглашение на один год. Сам Алвес настивает на двухлетнем соглашении.