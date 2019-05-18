Дани Алвес хочет продолжить карьеру в АПЛ

36-летний бразилец пока не принял предложение парижского клуба о продлении контракта. Он хочет поиграть в АПЛ, а его агенты уже работают над поиском вариантов в Англии.
Контракт Алвеса с «ПСЖ» истекает летом. Клуб предложил игроку продлить соглашение на один год. Сам Алвес настивает на двухлетнем соглашении.
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией. Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серииНо главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Владимир Федотов: Поеду в Уфу в парикеГлавный тренер «Оренбурга» дисквалифицирован на один матч. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. «Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
Как потратить 50 миллионов евро? Все о трансферах «Зенита»Чемпионы России-2018/19 – потенциально главный источник трансферных новостей. Ведь питерцы уже готовятся к возвращению в основную стадию Лиги чемпионов. «Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й? Две причины, по которым этот расклад неблагоприятенЮрий Цыбанев объясняет, почему на позициях в лигочемпионской зоне желательна рокировка. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Хватит ныть! Перезагрузка Лиги чемпионов задумана не против РоссииВ пятницу на брифинге в Будапеште УЕФА обсудит новый формат еврокубков, который должен вступить в силу с 2024 года. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. Артем Фидлер: Драка с Фернандешем в 2017-м? Это была провокация35-летний капитан «Урала» рассказал, как его команда пробилась в финал Кубка России, в котором екатеринбуржцы, как и два года назад, сыграют с «Локомотивом». «Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Кто ж знал, что они грохнут Канаду 7:4»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься!