«Уфа» - «Оренбург». Стартовые составы команд - Советский спорт
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18 мая 2019 12:49ФутболСпирин Дмитрий

«Уфа» - «Оренбург». Стартовые составы команд

Определились стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч 29-го тура чемпионата России.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.

Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.

Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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