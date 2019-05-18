Геннадий Орлов: Смысл ЦСКА продавать Фернандеса «Зениту» меньше, чем за 25 млн евро - Советский спорт
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18 мая 2019 14:12ФутболСметанникова Дарья

Геннадий Орлов: Смысл ЦСКА продавать Фернандеса «Зениту» меньше, чем за 25 млн евро

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Зениту».

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный переход Фернандеса из ЦСКА в «Зенит».

«Зенит», действительно, хочет купить Фернандеса. Сторгуется или нет ЦСКА – это вопрос. Будут большие деньги. умаю, порядка 25 миллионов евро. А меньше — какой смысл ЦСКА его отдавать?

Марио очень нужен «Зениту». Он основополагающий в защите, игрок сборной страны, у него русский паспорт.

Наверное, Анюкова оставят еще на год, потому что в этом году он великолепно себя проявил, помог, он все время в хорошей форме. Поэтому никто, а особенно Семак, не смотрит на паспорт. Он смотрит на помощь от игрока», - сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».

В нынешнем сезоне бразилец с российским паспортом провел 33 матча за ЦСКА, в которых забил один мяч и сделал девять голевых передач.

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