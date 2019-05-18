Источник: Игроки «Барселоны» против перехода Гризманна

На этой неделе стало известно, что нападающий Антуан Гризманн покинет «Атлетико» по окончании сезона. 28-летний француз близок к переходу в «Барселону».
По информации Sport.es, футболисты «Барселоны» не хотят видеть в команде Гризманна, который покинет «Атлетико» летом.
Игроки каталонского клуба помнят, как Гризманн в 2018 году мог перейти в «Барселону, но в итоге остался в «Атлетико».
По мнению футболистов «Барселоны», французский форварда действовал некрасиво по отношению к «Атлетико», а значит, так же будет вести себя в каталонском клубе.
С 2014 года Гризманн провел за «Атлетико» 256 матчей, в которых забил 133 гола и сделал 50 результативных передач.
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