ЦСКА – «Ахмат»: Стартовые составы команд - Советский спорт
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18 мая 2019 15:37ФутболСметанникова Дарья

ЦСКА – «Ахмат»: Стартовые составы команд

В Москве сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 29-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, А. Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Щенников, Марадишвили.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Вье Аблае.
Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.

Матч между командами состоится в 16:30 по московскому времени.

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