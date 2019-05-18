ЦСКА – «Ахмат»: Стартовые составы команд

ЦСКА на своем поле примет «Ахмат». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 29-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, А. Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Щенников, Марадишвили.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Вье Аблае.
Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.
Матч между командами состоится в 16:30 по московскому времени.