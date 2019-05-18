«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте»

«Леванте» на своем поле принимал «Атлетико». Матч закончился вничью со счетом 2:2.
Отметим, что хозяева вели со счетом 2:0. После удаления в составе «Атлетико», гости сравняли счет.
В составе «Леванте» отличились Эрик Кабако (6-я минута) и Рохер Марти (36). У «Атлетико» по мячу забили Родриго Эрнандес (68) и Серхио Камельо (79).
На 51-й минуте у мадридской команды был удален Анхель Корреа.
Напомним, что этот матч стал последним для нападающего Антуанна Гризманна в составе «Атлетико». По окончании сезона француз покинет команду, и, скорее всего, перейдет в «Барселону».
По итогам чемпионата «Атлетико» занял второе место, имея в активе 76 очков. «Леванте» с 44 баллами остался на 14-й позиции.
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