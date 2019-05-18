«Атлетико» в последнем матче Гризманна не смог обыграть «Леванте» В чемпионате Испании проходит заключительный тур.

«Леванте» на своем поле принимал «Атлетико». Матч закончился вничью со счетом 2:2.

Отметим, что хозяева вели со счетом 2:0. После удаления в составе «Атлетико», гости сравняли счет.

В составе «Леванте» отличились Эрик Кабако (6-я минута) и Рохер Марти (36). У «Атлетико» по мячу забили Родриго Эрнандес (68) и Серхио Камельо (79).

На 51-й минуте у мадридской команды был удален Анхель Корреа.

Напомним, что этот матч стал последним для нападающего Антуанна Гризманна в составе «Атлетико». По окончании сезона француз покинет команду, и, скорее всего, перейдет в «Барселону».

По итогам чемпионата «Атлетико» занял второе место, имея в активе 76 очков. «Леванте» с 44 баллами остался на 14-й позиции.