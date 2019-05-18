Михаил Гершкович: РФС устно одобрил создание «Клуба Сергея Семака» «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл чемпионат России в этом году.

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович сообщил о создании «Клуба Сергея Семака», членами которого смогут быть люди, побеждавшие в чемпионатах России по футболу в качестве игрока и тренера.

«Мы выступили с инициативой создания «Клуба Сергея Семака», в который будут входить те люди, кто побеждал в качестве футболиста и тренера в чемпионате России. С этим предложением я в понедельник письменно обращусь в Российский футбольный союз. Устное одобрение идеи мы уже в РФС получили. Затем наша инициатива будет рассмотрена на исполкоме РФС», - цитирует Гершковича «Р-Спорт».