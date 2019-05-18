Акинфеев проведет 600 матч за ЦСКА впервые в истории клуба В Москве сегодня, 18 мая, состоится матч 29-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом».

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом». Этот матч станет для 33-летнего голкипера 600-м в составе ЦСКА.

Это достижение ранее никому не покорялось. Акинфеев первый в истории клуба достиг отметки 600 матчей.

Акинфеев дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года.