Акинфеев проведет 600 матч за ЦСКА впервые в истории клуба

Капитан и вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ахматом». Этот матч станет для 33-летнего голкипера 600-м в составе ЦСКА.
Это достижение ранее никому не покорялось. Акинфеев первый в истории клуба достиг отметки 600 матчей.
Акинфеев дебютировал за ЦСКА 29 марта 2003 года.
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