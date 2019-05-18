«Бавария» стала чемпионом Германии, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка В бундеслиге состоялся заключительный тур.

Главной интригой последнего тура стала борьба за чемпионство. «Бавария» и дортмундская «Боруссия» до последнего тура могли побороться за победу в чемпионате.

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» со счетом 5:1 и обеспечила себе победу в чемпионате Германии. В составе победителей отличились Кингсли Коман (4-я минута), Давид Алаба (53), Ренату Санчес (58), Франк Рибери (72) и Арьен Роббен (78).

В параллельном матче «Боруссия» из Дортмунда играла с менхенгладбахской «Боруссией» в гостях и победила со счетом 2:0. У победителей мячи забили Жандон Санчо (45) и Марко Ройс (54).

Таким образом, в активе «Баварии» 78 очков и первое место в турнирной таблице бундеслиги. У дортмундской «Боруссии» 76 очков и второе место. Третье место занял «Лейпциг», который в заключительном туре проиграл «Вердеру» со счетом 1:2.

«Айнтрахт» занял седьмое место и попал лишь в квалификационный раунд Лиги Европы. «Боруссия М», заняла пятое место и пробилась на групповой этап Лиги Европы, куда также попал «Вольфсбург». Четвертое место и путевку в Лигу чемпионов завоевал «Байер».

Таким образом, на счету «Баварии» 29 побед в чемпионате Германии. Клуб из Мюнхена является самым титулованным профессиональным клубом в стране.