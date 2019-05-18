Гол Чалова с пенальти принес ЦСКА победу над «Ахматом» - Советский спорт
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18 мая 2019 18:23ФутболСметанникова Дарья

Гол Чалова с пенальти принес ЦСКА победу над «Ахматом»

В Москве состоялся матч 29-го тура российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле принимал «Ахмат» и победил с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч на 64-й минуте забил нападающий армейцев Федор Чалов, который реализовал пенальти, заработанный им самим.

Благодаря победе ЦСКА обогнал «Спартак» и занял четвертое место с 48 очками. У красно-белых есть игра в запасе. «Ахмат» с 39 очками идет на восьмой позиции.

В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов», а подопечные Рашида Рахимова примут «Ростов». Оба матча состоятся 26 мая.

РПЛ
29-й тур

ЦСКА – «Ахмат» 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 64, пенальти Чалов.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Фернандес, Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Сигурдссон (Бистрович, 78), Родриго Бекао, Чалов.

«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Семенов, Уциев, Нижич, Исмаэл, Иванов, Швец, Бериша (Роши, 74), Плиев (Балай, 81), Мбенг.

Предупреждения: Васин (6), Дивеев (11), Плиев (39), Швец (48), Магнуссон (50), Сигурдссон (67), Нижич (74), Уциев (90).

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