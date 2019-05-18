ЦСКА временно обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов с пенальти.
После этого матча ЦСКА временно поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого если игра в запасе. На счету армейцев 48 очков, у красно-белых – 46.
Сегодня, 18 мая, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре в рамках 29-го тура РПЛ. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.
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