ЦСКА временно обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ В Москве состоялся матч 29-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Ахматом».

ЦСКА в домашнем матче обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол забил Федор Чалов с пенальти.

После этого матча ЦСКА временно поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого если игра в запасе. На счету армейцев 48 очков, у красно-белых – 46.

Сегодня, 18 мая, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре в рамках 29-го тура РПЛ. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.