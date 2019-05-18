Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги завершившегося сезона.
30-летния поляк забил 22 мяча и выиграл гонку бомбардиров. Для Левандовски это четвертая победа в гонке. Ранее он делал это в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2017/18.
Напомним, что «Бавария» по итогам заключительного тура стала победительницей чемпионата Германии в седьмой раз подряд.
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