Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги - Советский спорт
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18 мая 2019 18:44ФутболСметанникова Дарья

Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги

Это достижение польского форварда является четвертым за карьеру.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги завершившегося сезона.

30-летния поляк забил 22 мяча и выиграл гонку бомбардиров. Для Левандовски это четвертая победа в гонке. Ранее он делал это в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2017/18.

Напомним, что «Бавария» по итогам заключительного тура стала победительницей чемпионата Германии в седьмой раз подряд.

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