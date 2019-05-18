Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги Это достижение польского форварда является четвертым за карьеру.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром бундеслиги завершившегося сезона.

30-летния поляк забил 22 мяча и выиграл гонку бомбардиров. Для Левандовски это четвертая победа в гонке. Ранее он делал это в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2017/18.

Напомним, что «Бавария» по итогам заключительного тура стала победительницей чемпионата Германии в седьмой раз подряд.