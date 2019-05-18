Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Влашича и Васина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Николы Влашича, который был заменен на 60-й минуте, а также объяснил, почему заменил Виктора Васина.
«С Влашичем пока не знаем точно, что будет, будет ясно завтра. У него ушиб коленного сустава, и его серьезность будет понятна завтра. Васина заменили, потому что у него была желтая карточка», - цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
Благодаря победе ЦСКА обогнал «Спартак» и занял четвертое место с 48 очками. У красно-белых есть игра в запасе. «Ахмат» с 39 очками идет на восьмой позиции.
В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов».
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