Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Влашича и Васина Футболисты ЦСКА обыграли «Ахмат» (1:0) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья Николы Влашича, который был заменен на 60-й минуте, а также объяснил, почему заменил Виктора Васина.

«С Влашичем пока не знаем точно, что будет, будет ясно завтра. У него ушиб коленного сустава, и его серьезность будет понятна завтра. Васина заменили, потому что у него была желтая карточка», - цитирует Гончаренко «Р-Спорт».

Благодаря победе ЦСКА обогнал «Спартак» и занял четвертое место с 48 очками. У красно-белых есть игра в запасе. «Ахмат» с 39 очками идет на восьмой позиции.

В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов».