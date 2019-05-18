Рашид Рахимов: Пенальти немного надломил «Ахмат» - Советский спорт
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18 мая 2019 19:09ФутболСметанникова Дарья

Рашид Рахимов: Пенальти немного надломил «Ахмат»

ЦСКА благодаря голу Федора Чалова с пенальти обыграл «Ахмат» (1:0) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итог матча, а также прокомментировал момент с пенальти.

«Поражение команда не заслужила. Вспомните, в первом тайме было 2-3 неплохих момента на контратаках. В таких матчах нужно реализовывать эпизоды.

Пенальти немного надломил команду. Я увидел шок в психологическом плане, мы перестали показывать футбол. Сначала показалось, что наш игрок зацепил Чалова. Пересмотрел — не было пенальти.

После пенальти армейцы опустились и стали играть на контратаках. Свою команду мне не в чем упрекнуть. Но на пропущенный мяч надо реагировать немного по-другому. Если говорить об организации игры, то претензий нет», - цитирует Рахимова Sport24.ru.

После 29 туров «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. Матч заключительного тура грозненский клуб проведет дома против «Ростова» 26 мая.

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