Рибери – первый в истории девятикратный чемпион Германии - Советский спорт
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18 мая 2019 19:10ФутболКоноплев Александр

Рибери – первый в истории девятикратный чемпион Германии

Рибери обогнал Кана и Лама.

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал девятикратным чемпионом Германии.

Француз установил рекорд турнира по числу титулов как для игроков, так и для тренеров. Восемь раз бундеслигу выигрывали Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Филипп Лам.

Среди тренеров подобного добивался только Удо Латтек.

Отметим, что у Рибери истек контракт с «Баварией». Он продолжит карьеру в другом клубе.

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