Рибери – первый в истории девятикратный чемпион Германии

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал девятикратным чемпионом Германии.
Француз установил рекорд турнира по числу титулов как для игроков, так и для тренеров. Восемь раз бундеслигу выигрывали Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Филипп Лам.
Среди тренеров подобного добивался только Удо Латтек.
Отметим, что у Рибери истек контракт с «Баварией». Он продолжит карьеру в другом клубе.
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