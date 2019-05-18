Рибери – первый в истории девятикратный чемпион Германии Рибери обогнал Кана и Лама.

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери стал девятикратным чемпионом Германии.

Француз установил рекорд турнира по числу титулов как для игроков, так и для тренеров. Восемь раз бундеслигу выигрывали Мехмет Шолль, Оливер Кан, Бастиан Швайнштайгер и Филипп Лам.

Среди тренеров подобного добивался только Удо Латтек.

Отметим, что у Рибери истек контракт с «Баварией». Он продолжит карьеру в другом клубе.