«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и завоевала путевку в Лигу чемпионов - Советский спорт
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18 мая 2019 19:18ФутболСметанникова Дарья

«Валенсия» обыграла «Вальядолид» и завоевала путевку в Лигу чемпионов

В чемпионате Испании проходит заключительный тур.

«Валенсия» в гостях обыграла «Вальядолид» со счетом 2:0. В составе победителей отличились Карлос Солер (36-я минута) и Родриго (52).

Благодаря победе «Валенсия» набрала 61 очко и обогнала «Хетафе» (59) в турнирной таблице примеры. «Валенсия» заняла четвертое место и выиграла путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

«Вальядолид» занял 16-е место.

В параллельном матче «Севилья» обыграла «Атлетик» - 2:0. «Севилья» заняла шестое место и выиграла путевку в квалификацию Лиги Европы. «Атлетик» остался на восьмой позиции.

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