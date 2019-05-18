Роман Бабаев: Не знаю, что должно произойти, чтобы ЦСКА продал Фернандеса в «Зенит» Ранее появлялась информация, что защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес продолжит карьеру в «Зените».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о трансфере Марио Фернандеса в «Зенит».

«Продается любой футболист, но в данном случае все это слухи. Ни запросов, ни контактов, ни официальных писем не было. Не знаю, что должно произойти, чтобы мы продали его в «Зенит», - цитирует Бабаева Sport24.ru.

Ранее ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0) и на время обогнал «Спартак» в турнирной таблице РПЛ. Четвертое и пятое место дают путевку в Лигу Европы.

Напомним, что Фернандес перешел в ЦСКА в 20212 году из «Гремио». В нынешнем сезоне 28-летний бразилец провел 34 матча за армейцев, в которых забил один мяч и сделал девять голевых передач.

Контракт Фернандеса с ЦСКА истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 26 млн евро.