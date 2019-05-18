Федор Чалов: ЦСКА вышел из мини-кризиса Гол Федора Чалова с пенальти принес «ЦСКА» победу над «Ахматом» (1:0) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Нападающий армейцев Федор Чалов прокомментировал итог матча.

«Сложная была игра, но потом собрались и довели дело до победы. В последнее время у нас был какой-то эмоциональный спад, но нам необходимо было победить, и мы это сделали. Может быть, весной пропало какое-то взаимопонимание, которое было осенью, но все приходит через хорошие результаты. Думаю, мы вышли из мини-кризиса», - цитирует Чалова «Р-Спорт».

Отметим, что 21-летний форвард реализовал пенальти после нарушения правил на нем же.

Таким образом, в активе Чалова стало 13 голов в чемпионате России. Нападающий армейцев обогнал форварда «Зенита» Сердара Азмуна, на счету которого 12 голов.

В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов».