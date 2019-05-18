«Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов - Советский спорт
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18 мая 2019 21:15ФутболСметанникова Дарья

«Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов

В Будапеште (Венгрия) состоялся финал женской Лиги чемпионов.

В финале Лиги чемпионов «Лион» играл с «Барселоной». Матч закончился победой французской команды со счетом 4:1.

В составе победительниц хет-трик оформила Ада Хегерберг, еще один мяч забила Марожан. У «Барселоны» отличилась Ошоала.

Отметим, что главным судьей матча была россиянка Анастасия Пустовойтова, которая зафиксировала 16 фолов и показала две желтые карточки.

Для «Лиона» эта победа стала шестой в истории и четвертой подряд.

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