«Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Лион» играл с «Барселоной». Матч закончился победой французской команды со счетом 4:1.
В составе победительниц хет-трик оформила Ада Хегерберг, еще один мяч забила Марожан. У «Барселоны» отличилась Ошоала.
Отметим, что главным судьей матча была россиянка Анастасия Пустовойтова, которая зафиксировала 16 фолов и показала две желтые карточки.
Для «Лиона» эта победа стала шестой в истории и четвертой подряд.
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