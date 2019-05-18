Источник: Аргентинский форвард Понсе попал в сферу интересов ЦСКА Эсекьель Понсе принадлежит «Роме», но нынешний сезон на правах аренды провел в АЕКе.

ЦСКА проявляет интерес к нападающему Эсекьелю Понсе. Как сообщает «Чемпионат», армейцы рассматривают вариант аренды аргентинца, при этом приоритетным правом на трансфер футболиста владеет АЕК.

Контракт Понсе с «Ромой» истекает летом 2020 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей в чемпионате Греции, в которых забил 16 мячей.

В активе Понсе есть три матча за молодежную сборную Аргентины, за которую он забил один мяч.