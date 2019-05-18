Миодраг Божович: По игре «Спартак» заслуженно выиграл «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» (1:2) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итог матча в Самаре.

«Думаю, что мы плохо начали игру и могли пропустить еще раньше, когда «Спартак» попал в штангу и мы подарили еще пару моментов. Начало первого и второго таймов они проводили лучше и забили вовремя. В конце мы с удачей могли сравнять счет. По игре «Спартак» выиграл заслуженно», - цитирует Божовича Sport24.ru.

«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Крылья Советов» идет на 13-й позиции с 28 очками.

В заключительном туре РПЛ команда Божовича сыграет в гостях с ЦСКА. Матч состоится 26 мая.