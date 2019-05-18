Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно «Спартак» одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» (2:1) в рамках 29-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог матча в Самаре.

«Паники нет. Концовка нервная, потому что соперник достаточно агрессивно играл. Нашей задачей в первую очередь было, играя в обороне, не пропустить. То, что ребята играли самоотверженно, все видели, они не дали сопернику забить», - цитирует Кононова Sport24.ru.

«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от имеющего игру в запасе «Краснодара» – одно очко. У ЦСКА – 48 баллов.

В заключительном туре РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Оренбургом». Матч состоится 26 мая.