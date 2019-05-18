Дамьен Ле Таллек: Посоветую Россию или Украину только большому любителю футбола

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек вспомнил свои выступления за украинскую «Говерлу», российскую «Мордовию» и сербскую «Црвену Звезду».
– Я многое пережил и знаю. Я играл при -17°С. На Украине мне полгода не платили зарплату, была война, а в клубе не было бутылок с водой. Было сложно, я уехал в Россию, а затем два с половиной года играл за «Црвену Звезду». Все эти клубы я рассматривал в качестве трамплина.
Я совершил большую ошибку, когда перешел из «Боруссии» в «Нант». Я сделал это в неподходящее время.
Посоветую Восточную Европу только очень умному и большому любителю футбола. В ином случае игроку лучше остаться во Франции, – передает слова Ле Таллека 20minutes.fr.
Француз в чемпионате России провел 44 матча, в которых забил один гол.
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