Дамьен Ле Таллек: Посоветую Россию или Украину только большому любителю футбола Ле Таллек не хочет вспоминать Украину.

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек вспомнил свои выступления за украинскую «Говерлу», российскую «Мордовию» и сербскую «Црвену Звезду».

– Я многое пережил и знаю. Я играл при -17°С. На Украине мне полгода не платили зарплату, была война, а в клубе не было бутылок с водой. Было сложно, я уехал в Россию, а затем два с половиной года играл за «Црвену Звезду». Все эти клубы я рассматривал в качестве трамплина.

Я совершил большую ошибку, когда перешел из «Боруссии» в «Нант». Я сделал это в неподходящее время.

Посоветую Восточную Европу только очень умному и большому любителю футбола. В ином случае игроку лучше остаться во Франции, – передает слова Ле Таллека 20minutes.fr.

Француз в чемпионате России провел 44 матча, в которых забил один гол.