Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии» Ковач выиграл третий трофей в карьере.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сообщил, что остается в мюнхенском клубе. Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что специалиста уволят, даже если он выиграет бундеслигу.

– У меня есть информация из первых рук: я остаюсь в «Баварии». Я общался с Руммениге, Хенессом и Салихамиджичем и думаю, что однозначно их понял, – передает слова Ковача Sky Sport Germany.

В первом сезоне в «Баварии» Ковач выиграл чемпионский титул, а 25 мая в финале Кубка страны сможет оформить дубль. Всего у 47-летнего специалиста три трофея.