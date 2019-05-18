Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 мая 2019 22:37ФутболКоноплев Александр

Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии»

Ковач выиграл третий трофей в карьере.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сообщил, что остается в мюнхенском клубе. Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что специалиста уволят, даже если он выиграет бундеслигу.

– У меня есть информация из первых рук: я остаюсь в «Баварии». Я общался с Руммениге, Хенессом и Салихамиджичем и думаю, что однозначно их понял, – передает слова Ковача Sky Sport Germany.

В первом сезоне в «Баварии» Ковач выиграл чемпионский титул, а 25 мая в финале Кубка страны сможет оформить дубль. Всего у 47-летнего специалиста три трофея.

05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
17/05 07:00Хоккей
Гений Какко против дворников (зачеркнуто!) дебютантов. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
18/05 21:10Футбол
Виктор Гончаренко: Давно не выигрывали - казалось, что это было прошлой осеньюПосле матча 29-го тура РПЛ, в котором столичные армейцы одержали минимальную победу над грозненским «Ахматом», свои мнения об игре на пресс-конференции высказали главные тренеры обеих команд.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
18/05 08:00Футбол
«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
17/05 11:30Хоккей
Побьет ли Василевский рекорд Третьяка? Ему осталось три сухих матчаВратарь сборной России Андрей Василевский засушил шестой сухарь на чемпионатах мира, обошел по играм на ноль Сергея Бобровского и готов замахнуться на достижение Владислава Третьяка.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
18/05 14:00Футбол
«Ман Сити» готов к уникальному треблу!В субботу на «Уэмбли» команда Хосепа Гвардиолы может установить рекорд – первой в истории выиграть за сезон все три главных английских трофея.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/05 15:14Хоккей
Свободных столиков нет! Как кипят хоккейные страсти в ЛатвииГлавный редактор «Советского спорта» стал свидетелем ажиотажа, в который окунулась сегодня латвийская столица. Шутка ли – играют сборные России и Латвии.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
17/05 16:00Хоккей
«Чехи были непрошибаемы и забили ерундовый гол. Это их мерзкий стиль!»Уникальный блог хоккейного болельщика. Начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира посвящается. Часть четвертая.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
17/05 09:00Хоккей
«Каролина» – все. «Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2013 годаРешающий матч «медведи» выиграли всухую.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
18/05 18:39Футбол
ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубкеКрасно-синие играли не лучше грозненцев, потеряли Влашича, но добыли самое важное - три очка.
Новости
23:36 Хоккей Нюландер обошел Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019
23:29 Хоккей Словакия разгромила Великобританию на домашнем ЧМХ-2019
23:29 Хоккей Швеция обыграла Швейцарию на ЧМХ-2019
23:13 Фигурное катание Европейский олимпийский комитет назвал Трусову лучшей молодой спортсменкой года
23:02 Футбол Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет
22:56 Футбол «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии
22:49 Хоккей Берра первым из вратарей набрал очки на ЧМХ-2019
22:43 Хоккей Нюландер догнал Кучерова в списке бомбардиров ЧМХ-2019
22:37 Футбол Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии»
22:16 Футбол Дамьен Ле Таллек: Посоветую Россию или Украину только большому любителю футбола
22:06 Бокс Чупраков выиграл техническим нокаутом у экс-чемпиона мира Муньоса
21:53 Футбол Экс-вратарь «Динамо» вывел «Вулверхэмптон» в Лигу Европы
21:46 Футбол Олег Кононов: Все игроки «Спартака» играли самоотверженно
21:46 Волейбол Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов
21:42 Футбол Миодраг Божович: По игре «Спартак» заслуженно выиграл
21:23 Футбол «Манчестер Сити» первым выиграл три английских титула в одном сезоне
21:20 Футбол Источник: Аргентинский форвард Понсе попал в сферу интересов ЦСКА
21:15 Футбол «Лион» в четвертый раз подряд выиграл женскую Лигу чемпионов
21:01 Футбол «Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» и выиграл Кубок Англии
20:56 Футбол «Спартак» победил «Крылья Советов» и вернулся на четвертое место
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика