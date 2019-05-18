Нико Ковач: Я остаюсь в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач сообщил, что остается в мюнхенском клубе. Ранее немецкие СМИ распространили информацию, что специалиста уволят, даже если он выиграет бундеслигу.
– У меня есть информация из первых рук: я остаюсь в «Баварии». Я общался с Руммениге, Хенессом и Салихамиджичем и думаю, что однозначно их понял, – передает слова Ковача Sky Sport Germany.
В первом сезоне в «Баварии» Ковач выиграл чемпионский титул, а 25 мая в финале Кубка страны сможет оформить дубль. Всего у 47-летнего специалиста три трофея.
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