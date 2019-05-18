Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет Не стало известного российского специалиста.

Пресс-служба «Химок» сообщила о смерти бывшего главного тренера клуба Александра Ирхина. Ему было 65 лет.

Ирхин начал тренерскую карьеру в 1981 году. В сезоне-1994 он вывел тольяттинскую «Ладу» в высший дивизион чемпионата России, а через два года вышел в элиту с «Тюменью».

В 2003 году специалист выиграл с «Женисом» Кубок Казахстана.

Также Ирхин известен по работе в «Рубине», «Кубани» и «Астане».