Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

Пресс-служба «Химок» сообщила о смерти бывшего главного тренера клуба Александра Ирхина. Ему было 65 лет.
Ирхин начал тренерскую карьеру в 1981 году. В сезоне-1994 он вывел тольяттинскую «Ладу» в высший дивизион чемпионата России, а через два года вышел в элиту с «Тюменью».
В 2003 году специалист выиграл с «Женисом» Кубок Казахстана.
Также Ирхин известен по работе в «Рубине», «Кубани» и «Астане».
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