Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет - Советский спорт
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18 мая 2019 23:02ФутболКоноплев Александр

Экс-тренер «Химок» и «Рубина» Ирхин скончался в возрасте 65 лет

Не стало известного российского специалиста.

Пресс-служба «Химок» сообщила о смерти бывшего главного тренера клуба Александра Ирхина. Ему было 65 лет.

Ирхин начал тренерскую карьеру в 1981 году. В сезоне-1994 он вывел тольяттинскую «Ладу» в высший дивизион чемпионата России, а через два года вышел в элиту с «Тюменью».

В 2003 году специалист выиграл с «Женисом» Кубок Казахстана.

Также Ирхин известен по работе в «Рубине», «Кубани» и «Астане».

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