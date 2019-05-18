«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы - Советский спорт
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18 мая 2019 23:41ФутболКоноплев Александр

«Витесс» Слуцкого уступил «Гронингену» в плей-офф за Лигу Европы

«Витесс» стал дальше от Лиги Европы.

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата Голландии за место в Лиге Европы «Гронинген» на своем поле обыграл «Витесс» – 2:1.

У хозяев отличились Мимун Махи (45+1-я минута) и Самир Мемишевич (56). За команду Леонида Слуцкого забил Макс Кларк с передачи экс-защитника «Динамо» Александра Бюттнера.

Ответная встреча пройдет 21 мая.

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