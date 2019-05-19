«Монако» обыграл «Амьен». У Головина гол и передача - Советский спорт
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19 мая 2019 00:14ФутболКоноплев Александр

«Монако» обыграл «Амьен». У Головина гол и передача

Для «Монако» все решится 24 мая.

В матче 37-го тура французской лиги 1 «Монако» на своем поле обыграл «Амьен» – 2:0.

Россиянин Александр Головин сначала удачно ассистировал Радамелю Фалькао (26-я минута), а потом забил сам (82-я минута).

Теперь на счету 22-летнего футболиста четыре мяча и четыре голевых передачи в 34 матчах за «Монако» во всех турнирах.

«Монако» поднялся 16-е место в турнирной таблице лиги 1. «Амьен» стал 17-м. 24 мая «Монако» сыграет с «Ниццей» на выезде.

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