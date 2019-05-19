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19 мая 2019 01:05ФутболКоноплев Александр

Впервые в истории чемпионы главных европейских лиг защитили свои титулы

В топ-5 без изменений.

Чемпионы Испании, Италии, Англии, Франции и Германии в сезоне-2018/19 защитили свои титулы.

Это произошло впервые в истории европейского футбола. Напомним, что испанскую примеру выиграла «Барселона», итальянскую серию А – «Ювентус», английскую премьер-лигу – «Манчестер Сити», французскую лигу 1 – «Пари Сен-Жермен», а немецкую бундеслигу – «Бавария».

Отметим, что в шестой и седьмой европейских лигах чемпионы поменялись. В России – «Зенит» вместо «Локомотива», а в Португалии – «Бенфика» вместо «Порту».

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