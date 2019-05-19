«Жирона» с Думбия вылетела из испанской примеры - Советский спорт
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19 мая 2019 01:37ФутболКоноплев Александр

«Жирона» с Думбия вылетела из испанской примеры

Думбия не помог.

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Жирона» проиграла «Алавесу» со счетом 1:2 и не смогла обойти «Сельту».

«Жирона» заняла 18-е место и покинула примеру, в которой играла с сезона-2017/18.

Отметим, что за клуб выступает экс-форвард ЦСКА Сейду Думбия. На его счету два гола в 17 матчах чемпионата Испании.

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