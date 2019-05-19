Рыболовлев поздравил «Монако» с победой над «Амьеном» в раздевалке (видео) - Советский спорт
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19 мая 2019 07:51ФутболСметанникова Дарья

Рыболовлев поздравил «Монако» с победой над «Амьеном» в раздевалке (видео)

«Монако» теперь точно не займет место ниже 18-го, а значит в худшем случае клуб будет играть в переходных матчах за право остаться в лиге 1.

В матче 37-го тура французской лиги 1 «Монако» на своем поле обыграл «Амьен» – 2:0.

После этого матча в раздевалку «Монако» пришел владелец клуба Дмитрий Рыболовлев, который поздравил команду с победой.

Отметим, что в матче российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил мяч и сделал голевую передачу на Радамеля Фалькао.

«Монако» поднялся 16-е место в турнирной таблице лиги 1 и спасся от прямого вылета из чемпионата. В следующем туре «Монако» сыграет с «Ниццей» в гостях 24 мая.

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