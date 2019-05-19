Александр Бубнов: Кризис, в который ЦСКА угодил весной, остался позади - Советский спорт
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19 мая 2019 08:21ФутболСметанникова Дарья

Александр Бубнов: Кризис, в который ЦСКА угодил весной, остался позади

Накануне ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0) в домашнем матче 29-го тура российской премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итог матча на «ВЭБ Арене». ЦСКА победил благодаря голу Федора Чалова, который реализовал пенальти.

«Пожалуй, можно сказать, что кризис, в который ЦСКА угодил весной, остался позади. Было видно, что команда в неплохом функциональном состоянии, атакующая группа постоянно искала свои моменты. Да, получалось далеко не все, но в конечном итоге армейцы добились победы. Не стоит забывать, что добыта она была в матче с очень неуступчивым соперником», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После 29 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. Пятое место дает право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.

В заключительном туре РПЛ команда Виктора Гончаренко сыграет дома с «Крыльями Советов», а подопечные Рашида Рахимова примут «Ростов». Оба матча состоятся 26 мая.

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