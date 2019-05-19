Бубнов: От матча с «Оренбургом» будет зависеть, достоин ли «Спартак» выступать в ЛЧ

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итог матча в Самаре, а также поделился ожиданиями от заключительного тура РПЛ, где «Спартак» сыграет с «Оренбургом».
«Спартак» был отлично настроен на протяжении всего матча, дисциплинированно вел игру, не допускал серьезных просчетов в обороне. Но рано говорить, что все проблемы позади. В Оренбурге красно-белых ждет очень непростое испытание. От него будет зависеть, достоин ли «Спартак» выступать в Лиге чемпионов, хотя и для него все будет зависеть в большей степени от «Краснодара», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
«Спартак» набрал 49 очков и вернулся на четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги. Отставание от имеющего игру в запасе «Краснодара» – одно очко. У ЦСКА – 48 баллов.
В заключительном туре РПЛ красно-белые сыграют в гостях с «Оренбургом». Матч состоится 26 мая.
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