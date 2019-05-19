«Барселона» подтвердила, что ведет переговоры с «Атлетико» по Гризманну Французский нападающий покинет мадридский клуб по окончании сезона.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры с «Атлетико» о переходе нападающего Антуанна Гризманна, который покинет клуб этим летом.

«Мы установили контакт, это правда. «Барселона» продолжает общаться с «Атлетико». Однако сезон пока не закончился. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Испании, который может принести на второй титул в сезоне. Нужно думать о нем», - цитирует Вальверде Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сумма отступных за Гризманна сократится с 200 млн евро до 120 млн евро с 1 июля. В нынешнем сезоне 28-летний француз провел 48 матчей за «Атлетико», в которых забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач.