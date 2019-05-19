СМИ: Индзаги является основным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса» - Советский спорт
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19 мая 2019 09:40ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Индзаги является основным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса»

На данный момент тренер работает в «Лацио».

Как сообщает Football Italia, главным кандидатов на пост наставника «Ювентуса» является Симоне Индзаги, который возглавляет «Лацио».

Руководство туринского клуба собирается пригасить Индзаги, который, по их мнению, сможет привить команде более атакующий футбол. Представители «Ювентуса» вышли на контракт с молодым специалистом.

Контракт Индзаги с «Лацио» истекает в 2020 году.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» могут возглавить Маурицио Сарри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»).

Напомним, что Массимилиано Аллегри отказался от продления контракта с «Ювентусом» до лета-2020. При Аллегри «Ювентус» выиграл пять чемпионатов Италии, четыре Кубка и два Суперкубка страны.

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