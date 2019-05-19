«Урал» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут с первых минут - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 мая 2019 10:09ФутболСметанникова Дарья

«Урал» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут с первых минут

В Екатеринбурге состоится матч 29-го тура российской премьер-лиги.

«Урал» на своем поле примет «Локомотив». Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч 29-го тура.

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Поляков, Фидлер, Бумаль, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе, Панюков.

Матч между командами состоится сегодня, 19 мая, в 11:30 по московскому времени.

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
18/05 21:11Футбол
«Спартак» отрезал «крылья» и летит в Лигу чемпионовПобедив в Самаре местные “Крылья Советов”, московский “Спартак” вернулся на четвертое место в турнирной таблице и продолжает претендовать на попадание в Лигу чемпионов-2020.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/05 19:52Футбол
Роман Бабаев: Ни официальных запросов, ни звонков по покупке Фернандеса не былоПосле матча ЦСКА – «Ахмат», который завершился победой армейцев 1:0, генеральный директор хозяев Роман Бабаев рассказал о травме Николы Влашича, слухах о продаже Марио Фернандеса, а также оценил прошедшую встречу.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
18/05 11:00Футбол
«Бавария» деградировала, но чемпионом все равно станет. Или нет?Казалось, «Баварии» уже не может помешать ничто. Это признал даже тренер «Боруссии» Люсьен Фавре. Но теперь у Дортмунда есть шанс.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
17/05 23:30Хоккей
Чешский защитник забил с центра площадки, а Италия вновь осталась без головФинляндия возглавила группу А, а Чехия гонится за Россией.
18/05 08:30Хоккей
Барбашев забил на 35 секунде матча! «Сент-Луис» сравнял счет в серииНо главным героем в составе «музыкантов» стал голкипер Джордан Биннингтон.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
18/05 18:39Футбол
ЦСКА спасла «магия Лиссабона». Армейцы одолели «Ахмат» в годовщину победы в еврокубкеКрасно-синие играли не лучше грозненцев, потеряли Влашича, но добыли самое важное - три очка.
19/05 00:33Хоккей
Мистика на ЧМ-2019: гол Италии, гол Манты и сплошные 1:7. Итоги безумной субботы  Поводя итоги дня на ЧМ-2019, мы очень порадовались за нашу дрим-тим. Теперь россияне единственные, кто не проигрывал в Словакии ни разу. Надеемся тенденция сохранится до 26 мая.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
18/05 07:00Хоккей
Let's goooal! Сегодня сборная России сыграет пятый матч на ЧМ-2019Что еще смотреть в течение дня – в нашем анонсе. Будет интересно: например, нас ждет повторение прошлогоднего финала Швеция – Швейцария.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
18/05 08:00Футбол
«Краснодар» в шаге от Лиги чемпионов. Интриги 29-го тура РПЛЧего ждать от предпоследнего тура чемпионата России? Есть несколько интересных моментов.
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
18/05 17:12Хоккей
«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!»После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!
18/05 20:12Футбол
Федор Чалов: После победы над «Ахматом» мы вышли из мини-кризисаПосле матча ЦСКА с «Ахматом», который закончился победой армейцев со счетом 1:0, своими впечатлениями от матча поделились нападающий хозяев Федор Чалов, а также полузащитник ЦСА Иван Обляков.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
10:09 Футбол «Урал» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут с первых минут
10:04 Хоккей Игорь Никитин: Капризов переживает из-за своей ситуации в сборной России
09:54 Волейбол Алекно – о поражении в финале ЛЧ: «Мерседес» тоже ломается
09:40 Футбол СМИ: Индзаги является основным претендентом на пост главного тренера «Ювентуса»
09:27 Футбол «Барселона» подтвердила, что ведет переговоры с «Атлетико» по Гризманну
09:16 Футбол Бубнов: От матча с «Оренбургом» будет зависеть, достоин ли «Спартак» выступать в ЛЧ
09:11 Фигурное катание Александра Трусова: Очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены
08:37 Бокс Уайлдер после победы над Бризилом: Бой с Джошуа должен состояться
08:32 Футбол «Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии (фото)
08:21 Футбол Александр Бубнов: Кризис, в который ЦСКА угодил весной, остался позади
08:15 Фигурное катание Загитова поблагодарила всех за поздравления (фото)
07:51 Футбол Рыболовлев поздравил «Монако» с победой над «Амьеном» в раздевалке (видео)
07:29 Футбол Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)
07:19 ММА Дос Аньос удушающим приемом победил Кевина Ли на турнире в США
07:09 Бокс Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил пояс WBC (видео)
07:04 Баскетбол «Голден Стэйт» обыграл «Портленд» и повел в серии со счетом 3-0
01:52 Футбол «Лилль» сыграет в Лиге чемпионов-2019/20, «Монако» спасся от прямого вылета
01:48 Футбол «Лион» возглавит экс-игрок «Барселоны» и «Манчестер Сити»
01:37 Футбол «Жирона» с Думбия вылетела из испанской примеры
01:23 Хоккей Видео дня: единственный гол сборной Италии на ЧМХ-2019
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика